Бахыт Султанов: В Казахстане вводятся новые национальные стандарты халал

Не допускается использовать мясо запрещенных животных и птиц.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов сообщил на своей странице в Facebook, что c июля в Казахстане будут введены новые национальные стандарты халал, передает zakon.kz.

- Делюсь последними новостями из мира торговли. А точнее – мира техрегулирования, - пишет министр. - Как известно, в каждой стране есть свои требования к производимым товарам и услугам. Раньше во времена Советского Союза эти требования мы коротко называли ГОСТами, теперь они именуются СТ РК или национальный стандарт. И чем жестче эти стандарты, тем выше качество товаров и услуг. А значит – выше и уровень жизни граждан, которые эти товары и услуги потребляют.

Казахстан, внедряя современные стандарты в разных отраслях, руководствуется аналогами развитых стран. Например, стандарты Халал мы разрабатывали с учетом требований стандартов Организации исламского сотрудничества, Института стандартов и метрологии Исламских стран, Стандартов MS (Малайзия), Рекомендаций Комиссии CODEX ALIMENTARIUS и др.

Это крайне важно. Ведь продукция Халал пользуется популярностью в нашей стране (и, не будем кривить душой, часто под маркой "халал" продается далекая от реального Халал продукция), а значит нужно иметь четко сформулированное правило, по которым она изготавливается.

С июля в Казахстане вводятся 5 национальных стандартов Халал. Новые стандарты имеют "пакетный принцип", то есть при производстве продукции Халал они должны применяться одновременно.

Итак. Стандарт СТРК 3483-2019 "Продукция Халал. Основные положения" - определяет, наконец, какая продукция относятся к Халал (то ест ее можно применять и употреблять в соответствии с религиозными традициями Ислама), а какая – нет.

Согласно стандарту, при производстве продукции Халал разрешено использовать только сырье и ингредиенты, полученные из продукции Халал. Не требуется наличие подтверждающего документа на сырье, ингредиенты и вспомогательные материалы такие как соль, мед, свежее сырое молоко, чистые органические химические вещества, свежее сырье растительного происхождения и сухие растительные материалы (специи, семена черного и красного перца, лавровый лист).

Не допускается использовать мясо запрещенных животных и птиц, относящихся к не Халал продукции, а также их части и органы.

Согласно требованиям этого стандарта организация, осуществляющая производство продукции Халал должна гарантировать, что производственная линия предназначены только для производства продукции Халал.

Если производственная линия ранее использовалась для производства продукции, не являющейся продукцией Халал, то перед производством продукции Халал, должна быть проведена очистка и мойка производственной линии в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, а также обеспечено ритуальное очищение в соответствие с традициями Ислама. Повторное преобразование производственной линии в не халяльное и обратно в халяльное не допускается.

Важно!

Для производства продукции Халал применяется только ручной способ убоя животных и птиц. Убой животных и птиц должен проводиться по исламским канонам. И соответствие это контролируется Халал-контролером, который имеет не просто определенные навыки и квалификацию, но и разрешающий документ от религиозного объединения.

Это прописывается во втором стандарте - СТ РК 3453-2019 "Продукция Халал. Организации, осуществляющие деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птиц".

Сразу хочу уточнить: кроме как в процессе забоя, где нужны определенные навыки, соответствующие исламским канонам, в процессе производства продукции Халал могут участвовать работники любой национальности и вероисповедания.

В ближайшее время я продолжу рассказывать о "пакетных стандартах" Халал, которые вступили в силу в Казахстане с 1 июля 2020 года.

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