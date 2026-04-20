Новые национальные стандарты вводятся в Казахстане

Подписан приказ председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК от 14 апреля 2026 года о некоторых вопросах стандартизации, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены и вводятся в действие с 1 июля 2026 года следующие национальные стандарты:

СТ РК "Системы совместных гарантий (PGS). Основные положения";

СТ РК "Продукция органическая. Производство органической продукции в рамках объединения производителей органической продукции (простого товарищества). Требования специальные";

СТ РК "Продукция органическая из дикорастущего сырья. Требования к сбору, заготовке, переработке, упаковке, транспортированию, хранению и маркировке";

СТ РК "Домостроительный комбинат. Организация деятельности производства. Общие требования".

Кроме того, утверждены и вводятся в действие с 1 июня 2026 года следующие национальные стандарты:

СТ РК "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Электрозарядные станции переменного тока для электромобилей. Методика поверки";

СТ РК "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Электрозарядные станции постоянного тока для электромобилей. Методика поверки".

Приказ вступает в силу со дня его подписания.