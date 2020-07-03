Чемпионат Казахстана по футболу опять приостановили
Это происходит уже во 2-й раз в сезоне.
Фото : Zakon.kz3 июля 2020, 14:53
С 1 июля Чемпионат Казахстана по футболу - Казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), приостановили во второй раз за сезон, передает zakon.kz.
После введения в марте режима ЧП в Казахстане в связи с распространением коронавируса, под запрет попали все спортивные и культурные мероприятия, в том числе КПЛ. Спустя 3 месяца было принято решение возобновить игры, но уже без зрителей, по обновленным правилам. 1 июля состоялись матчи 3 тура. Однако, теперь КПЛ снова берет паузу.
На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней. В числе мер - запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены. Таким образом, проведение матчей Чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке, - сообщили в ПФЛК.
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