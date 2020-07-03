Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Чемпионат Казахстана по футболу опять приостановили

Это происходит уже во 2-й раз в сезоне.

Фото : Zakon.kz3 июля 2020, 14:53

С 1 июля Чемпионат Казахстана по футболу - Казахстанскую премьер-лигу (КПЛ), приостановили во второй раз за сезон, передает zakon.kz.

После введения в марте режима ЧП в Казахстане в связи с распространением коронавируса, под запрет попали все спортивные и культурные мероприятия, в том числе КПЛ. Спустя 3 месяца было принято решение возобновить игры, но уже без зрителей, по обновленным правилам. 1 июля состоялись матчи 3 тура. Однако, теперь КПЛ снова берет паузу.

На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней. В числе мер - запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены. Таким образом, проведение матчей Чемпионата Казахстана по футболу приостановлено на 14 дней с возможным продлением паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке, - сообщили в ПФЛК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты