"Реал" завоевал 36 "золото" испанского чемпионата по футболу

Мадридский "Реал" стал чемпионом Испании за 4 тура до конца сезона, разгромив 5 мая на своей арене "Кадис" со счетом 3:0. Для "сливочных" это 36-й титул в Ла Лиге, сообщает Zakon.kz.

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Досрочной победе королевского клуба посодействовала его главный конкурент – "Барселона", которая в своем матче 34-го тура чемпионата Испании на выезде проиграла "Жироне" – 2:4.

После этого все преследователи "Галактикос" потеряли шансы сместить команду Карло Анчелотти с первого места в турнирной таблице. В поединке с "Кадисом" победные голы забили Диас Браим, Джуд Беллингем и Хоселу.





Теперь у "Реала" 87 очков за 4 тура до завершения Ла Лиги, у "Жироны" – 74, а у "каталонцнев" – 73.

Королевский коллектив вернул себе титул год спустя. В последний раз команда Анчелотти становилась чемпионом Испании в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне Ла Лигу выиграла "Барселона".

Таким образом, "Реал" выиграл два трофея в этом сезоне – Ла Лигу и Суперкубок. Плюс к этому "мадридцы" продолжают бороться в Лиге чемпионов.

