Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Реал" завоевал 36 "золото" испанского чемпионата по футболу

Футбол Чемпион Реал, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 08:24 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский "Реал" стал чемпионом Испании за 4 тура до конца сезона, разгромив 5 мая на своей арене "Кадис" со счетом 3:0. Для "сливочных" это 36-й титул в Ла Лиге, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Досрочной победе королевского клуба посодействовала его главный конкурент – "Барселона", которая в своем матче 34-го тура чемпионата Испании на выезде проиграла "Жироне" – 2:4.

После этого все преследователи "Галактикос" потеряли шансы сместить команду Карло Анчелотти с первого места в турнирной таблице. В поединке с "Кадисом" победные голы забили Диас Браим, Джуд Беллингем и Хоселу.


Теперь у "Реала" 87 очков за 4 тура до завершения Ла Лиги, у "Жироны" – 74, а у "каталонцнев" – 73. 

Королевский коллектив вернул себе титул год спустя. В последний раз команда Анчелотти становилась чемпионом Испании в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне Ла Лигу выиграла "Барселона".

Таким образом, "Реал" выиграл два трофея в этом сезоне – Ла Лигу и Суперкубок. Плюс к этому "мадридцы" продолжают бороться в Лиге чемпионов.

Читайте также

Казахстанцы стали победителями этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Казахстанцы стали победителями этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Футбол Ничья в Актобе
ФК "Астана" на выезде в меньшинстве сыграл вничью с "Актобе"
спорт
Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Душанбе
Куандык Шынасилов
Барселона ФК Анчелотти Карло Джуд Беллингем ФК Реал Мадрид 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
штормовое предупреждение
Заморозки до -6, гроза и туман: какая погода ожидается на большей части РК 5 мая
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: