Премьер-министр Франции ушел в отставку

Президент Эммануэль Макрон принял отставку.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку, передает zakon.kz.

Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета, - сообщает "Интерфакс".

Ожидается, что состав нового правительства станет известен до среды.

РБК пишет, что отставка Филиппа произошла на фоне неудачного результата партии президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" на региональных выборах 28 июня. Пропрезидентская партия не смогла занять ключевые посты, единственный крупный успех был связан именно с Эдуаром Филиппом, который смог сохранить за собой пост мэра Гавра. Согласно французской Конституции Филипп мог предложить кандидата на работу мэром, а сам продолжить работу главой правительства.

По данным Politico, Макрон хотел заменить Филиппа на посту премьера, однако его победа в Гавре осложнила ситуацию.

О том, что правительство нужно сменить Макрон говорил в июне. В числе приоритетов государственной стратегии, которой должен был заняться новый кабинет министров, — здравоохранение, поддержка пожилых и молодежи.

Эдуар Филипп занимал пост премьера страны с 15 мая 2017 года. До этого с 2010 года он был мэром французского города Гавр.

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