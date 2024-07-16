Премьер-министр Франции подал заявление об отставке своего правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, Атталь вместе с членами правительства занимается текущими делами до назначения нового правительства.

"Премьер-министр подал заявление об отставке своего правительства президенту, который его принял", – говорится в сообщении.

Ранее президент распустил парламент и назначил досрочные выборы после неудачи его партии на выборах в Европарламент. В первом туре "Национальное объединение" Ле Пен и Барделлы набрало 31,4% голосов, в то время как партия Макрона "Возрождение" получила лишь 14,6%.

