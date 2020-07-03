Полиция нашла мужчину, который заставил мальчиков есть неспелые арбузы

Он полностью признал свою вину.

Полиция Туркестанской области нашла мужчину, который заставил двух мальчиков есть кожуру неспелого арбуза, передает zakon.kz.

Ранее в Сети появилось видео, где мужчина заставляет двух мальчиков есть арбуз с кожурой. Таким образом, он наказывал детей за то, что те пытались украсть неспелые арбузы.

Спустя сутки полицейские установили и задержали автора видео, вызвавшего общественный резонанс. Он житель Ордабасинского района. Как оказалось, события запечатленные на видео, происходили в августе 2019 года. Мужчина полностью признал свою вину, - сообщили в пресс-службе полиции Туркестанской области.

Также полицейские нашли детей. Их родители намерены обратиться в полицию с заявлением, чтобы привлечь обидчика к ответственности.

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