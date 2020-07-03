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В Казахстане приостановили применение ИВЛ производства России

Основанием послужило письмо Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий от 8 июня 2020 года, экспертное заключение.

Фото : myseldon.com3 июля 2020, 17:52

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК подписал приказ от 12 июня 2020 года "О приостановлении применения медицинского изделия", передает zakon.kz.

Документ предписывает "приостановить применение медицинского изделия "Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", производства АО "Уральский приборостроительный завод", Россия, произведенного после 1 апреля 2020 года".

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В качестве основания указано письмо Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета от 8 июня 2020 года, экспертное заключение.


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