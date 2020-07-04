Антикоррупционная служба подтвердила, что с учителей в Усть-Каменогорске собирали деньги

В качестве доказательства была представлена переписка в социальном мессенджере WhatsApp.

Незаконный сбор денег с учителей Усть-Каменогорска подтвердила антикоррупционная служба, сообщает zakon.kz.

В материале Первого канала "Евразия" рассказывалось, что педагогов одной из школ города заставляли делать ремонт в здании. Помимо побелки и покраски учителя за свой счет покупали стройматериалы. Сдавали по 5 тысяч тенге.

Возразить учителя боялись. Многие ссылались и на то, что это давняя система. В областном управлении образовании - пока не комментируют ситуацию, но сотрудники антикоррупционной службы призывают учителей не бояться и говорить о нарушениях сразу. Школу, где выявлены поборы, проверили.Сейчас ведется расследование. К ответственности виновных лиц будут лиц привлекать местные исполнительные органы.

В качестве доказательства нам была передана переписка в социальном мессенджере WhatsApp. Кроме того, есть объяснительные со стороны учителей, которые действительно подтверждают то, что осуществлялись сборы. В настоящее время отобраны объяснительные с директора школы, - говорит первый заместитель руководителя областного департамента антикоррупционной службы Жигер Байдилдин.

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