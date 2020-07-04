Около ста человек пострадали от взрыва на фабрике фейерверков в Турции

Погибли четыре человека.

На фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв, погибли четыре человека, еще около ста пострадали, передает zakon.kz.

К месту происшествия власти направили 85 машин скорой помощи и два санитарных самолета. Кроме того, задействованы 11 бригад спасателей. Причины случившегося не называются, о ситуации уведомлен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, - пишет Lenta.ru.

По сообщениям СМИ, взрывы были настолько громкими, что их было слышно на расстоянии до 50 километров от эпицентра. Местные жители решили, что это землетрясение.

Причина происшествия устанавливается. Губернатор Сакарьи заявил, что в момент взрыва на заводе находилось от 150 до 200 сотрудников и 110 тонн фейерверков.

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