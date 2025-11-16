#АЭС в Казахстане
Мир

4 человека погибли от взрыва на фабрике фейерверков

фейерверк, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 10:16 Фото: freepik
В результате мощного взрыва на фабрике фейерверков на юге Пакистана погибли по меньшей мере четыре человека и 11 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видны густые клубы дыма, поднимающиеся из рухнувшего здания в городе Хайдарабад в провинции Синд, где производились петарды. Начальник городской полиции Адиль Чандио сообщил, что спасатели доставили погибших и пострадавших в больницу, пишет ABC.

По словам Чандио, причина взрыва пока неизвестна.

Правительство Синда заявило, что расследование определит, имела ли фабрика разрешение на производство фейерверков и соблюдала ли она меры безопасности.

Взрывы на пиротехнических объектах в Пакистане – обычное дело. В августе пять человек погибли в результате взрыва на складе пиротехнических изделий в южном портовом городе Карачи.

Ранее пакистанка подала в суд на правительство из-за "налога на менструацию".

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
