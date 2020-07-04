Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

От пневмонии скончалась заместитель акима Актау

Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.

Фото : Telegram-канал Ербола Едилова4 июля 2020, 13:34

Заместитель акима Актау Гульжазира Алдашева скончалась от пневмонии вчера, 3 июля. Ей было 54 года, передает zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, она заступила на должность заместителя главы города в августе прошлого года.

Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.

"Сегодня ночью от пневмонии умерла заместитель акима города Актау", — написал он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты