От пневмонии скончалась заместитель акима Актау

Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.

Заместитель акима Актау Гульжазира Алдашева скончалась от пневмонии вчера, 3 июля. Ей было 54 года, передает zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, она заступила на должность заместителя главы города в августе прошлого года.

Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.

"Сегодня ночью от пневмонии умерла заместитель акима города Актау", — написал он.

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