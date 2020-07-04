От пневмонии скончалась заместитель акима Актау
Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.
Фото : Telegram-канал Ербола Едилова4 июля 2020, 13:34
Заместитель акима Актау Гульжазира Алдашева скончалась от пневмонии вчера, 3 июля. Ей было 54 года, передает zakon.kz.
Как сообщает Lada.kz, она заступила на должность заместителя главы города в августе прошлого года.
Новостью о смерти чиновника поделился Азамат Сарсенбаев, пользователь Сети.
"Сегодня ночью от пневмонии умерла заместитель акима города Актау", — написал он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030593-89e10e9231d627786c975f11fe72570f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...