В США автомобиль въехал в протестующих

Один человек получил угрожающие жизни травмы.

Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, передает zakon.kz. со ссылкой на ABC News.

По данным телеканала, представитель патруля Рик Джонсон сообщил, что автомобиль проехал по перекрытому участку межштатной автомагистрали I-5, сбив нескольких человек. Отмечается, что один человек получил угрожающие жизни травмы, состояние второго оценивается как тяжелое.

Подозреваемый находится под стражей. По сообщению телеканала, из-за протестов участок автомагистрали I-5, которая проходит через территории трех штатов, в последние 24 часа неоднократно закрывали.

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