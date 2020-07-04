В США автомобиль въехал в протестующих
Один человек получил угрожающие жизни травмы.
Фото : Ted S. Warren/AP4 июля 2020, 18:15
Автомобиль въехал в протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, два человека госпитализированы, передает zakon.kz. со ссылкой на ABC News.
По данным телеканала, представитель патруля Рик Джонсон сообщил, что автомобиль проехал по перекрытому участку межштатной автомагистрали I-5, сбив нескольких человек. Отмечается, что один человек получил угрожающие жизни травмы, состояние второго оценивается как тяжелое.
Подозреваемый находится под стражей. По сообщению телеканала, из-за протестов участок автомагистрали I-5, которая проходит через территории трех штатов, в последние 24 часа неоднократно закрывали.
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