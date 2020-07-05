Двухнедельный усиленный карантин начался в Казахстане

Перечисляем что разрешено и что можно.

C учетом эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией с 00:00 часов 5 июля на протяжении 14 дней на территории Казахстана вновь действуют усиленные ограничительные меры, передает zakon.kz.

Меры были утверждены на заседании Государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина.

Ограничительные мероприятия и запреты в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Общие положения ограничительных мер согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК:

Будет введен запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Также будет введен запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров; театров, концертных залов, музеев, выставок.

Приостанавливается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

Будет запрещена деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых.

Вводится запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, открытых аквапарков, - говорится в постановлении.

Также запрещена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков. Непродовольственные магазины более 500 м² будут работать только на доставку.

Будут введены ограничения на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек.

Разрешена деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением по времени и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность медицинских центров продолжиться по записи и с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%.

Разрешена деятельность аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Разрешена деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Разрешена деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Разрешена деятельность объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), букмекерских контор с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

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