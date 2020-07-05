Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры, сообщает zakon.kz.
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Национальным днем домбры:
Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Национальным днем домбры!
Этот праздник олицетворяет собой наш курс на духовную модернизацию, а также глубокий смысл наших традиций.
В звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи.
Исконно присущие казахам благородство и великодушие всегда находили свое отражение в музыкальных произведениях и кюях.
Невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры.
Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух.
«Настоящий казах – не казах, истинный казах – домбра», – так прославил ее наш великий поэт Кадыр Мырза Али.
Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом.
Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас.
Особенно радует, что с каждым годом все больше молодых людей душою тянутся к домбре.
Хочу поблагодарить наших артистов, которые популяризируют традиционную казахскую музыку.
Поздравляю всех с Днем домбры!
Пусть ее светлые мелодии наполняют каждый дом!
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