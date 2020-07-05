Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры, сообщает zakon.kz.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Национальным днем домбры:

Уважаемые соотечественники!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Национальным днем домбры!

Этот праздник олицетворяет собой наш курс на духовную модернизацию, а также глубокий смысл наших традиций.

В звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи.

Исконно присущие казахам благородство и великодушие всегда находили свое отражение в музыкальных произведениях и кюях.

Невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры.

Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух.

«Настоящий казах – не казах, истинный казах – домбра», – так прославил ее наш великий поэт Кадыр Мырза Али.

Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом.

Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас.

Особенно радует, что с каждым годом все больше молодых людей душою тянутся к домбре.

Хочу поблагодарить наших артистов, которые популяризируют традиционную казахскую музыку.

Поздравляю всех с Днем домбры!

Пусть ее светлые мелодии наполняют каждый дом!

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