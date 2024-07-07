Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

Фото: Акорда

7 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х поздравление с Национальным днем домбры, сообщает Zakon.kz.

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