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Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

Домбра, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 09:34 Фото: Акорда
7 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Х поздравление с Национальным днем домбры, сообщает Zakon.kz.
"Поздравляю с Национальным днем домбры! Этот праздник имеет большое значение в духовной жизни казахского народа. Домбра стала неотъемлемым элементом цивилизации Великой степи. Наш общий долг – сохранить это достояние казахской культуры. Пусть мелодия домбры звучит в каждом доме!" – написал глава государства.

Праздник в честь национального инструмента – День домбры – отмечают в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. О значении этого инструмента и великих музыкантах рассказала Zakon.kz. руководитель Центра традиционной музыки города Алматы Руза Каженова.

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