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В США при стрельбе в ночном клубе пострадали 12 человек

Инцидент произошел около двух часов ночи в клубе Lavish Lounge, находящемся в округе Гринвилл.

Фото : Getty Images5 июля 2020, 16:05

В США по меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в одном из ночных клубов в штате Южная Каролина, передает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

Утверждается, что инцидент произошел около двух часов ночи в клубеLavish Lounge, находящемся в округе Гринвилл.

Пострадавших доставили в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.


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