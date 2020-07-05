В США при стрельбе в ночном клубе пострадали 12 человек
Инцидент произошел около двух часов ночи в клубе Lavish Lounge, находящемся в округе Гринвилл.
Фото : Getty Images5 июля 2020, 16:05
В США по меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в одном из ночных клубов в штате Южная Каролина, передает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.
Утверждается, что инцидент произошел около двух часов ночи в клубеLavish Lounge, находящемся в округе Гринвилл.
Пострадавших доставили в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030663-62c4689085ef609212f213460ea3d869
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...