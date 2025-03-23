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Мир

Шестеро человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в США

стрельба, Хьюстон, США, раненые , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 23:31 Фото: pixabay
В Хьюстоне (штат Техас, США) шесть человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента в ночном клубе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на данные местной полиции.

По информации СМИ, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла ранним утром в воскресенье, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. В настоящее время полицейские разыскивают двух подозреваемых, их личности и мотивы пока не установлены.

Инцидент произошел на фоне полицейских рейдов по подпольным ночным клубам, которые активизировались после серии подобных происшествий в Хьюстоне.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре в Московской области (Россия). 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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