Шестеро человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в США

В Хьюстоне (штат Техас, США) шесть человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента в ночном клубе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на данные местной полиции.

По информации СМИ, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла ранним утром в воскресенье, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. В настоящее время полицейские разыскивают двух подозреваемых, их личности и мотивы пока не установлены.

Инцидент произошел на фоне полицейских рейдов по подпольным ночным клубам, которые активизировались после серии подобных происшествий в Хьюстоне.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре в Московской области (Россия).