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В Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки

Местные власти штата Уттар-Прадеш пообещали выплатить родственникам погибших денежную компенсацию.

Фото : Pixabay5 июля 2020, 16:38

В Индии по меньшей 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли и еще 29 пострадали за последние сутки от ударов молний, передает zakon.kz со ссылкой на NDTV.

Указано, что восемь человек стали жертвами молний в Аллахабаде, по шесть человек – в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое – в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.

Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.


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