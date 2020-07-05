В Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки

Местные власти штата Уттар-Прадеш пообещали выплатить родственникам погибших денежную компенсацию.

В Индии по меньшей 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли и еще 29 пострадали за последние сутки от ударов молний, передает zakon.kz со ссылкой на NDTV.

Указано, что восемь человек стали жертвами молний в Аллахабаде, по шесть человек – в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое – в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.

Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!