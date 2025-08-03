11 человек погибли в Индии при падении автомобиля в реку

Внедорожник с пассажирами упал в реку Сарью в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NDTV, погибли 11 человек, еще несколько пострадали.

"В машине находилось не менее 14 человек. Тонущий автомобиль заметили прохожие, они оперативно обратились в местный полицейский участок. После извлечения тел сотрудниками правоохранительных органов оказалось, что среди погибших в том числе были дети", – говорится в материале.

#WATCH | Uttar Pradesh: 11 people died after their vehicle fell into a canal under Itia Thok Police Station limits in Gonda. The vehicle had 15 passengers onboard and they were going to Prithvinath Temple to offer prayers. CM Yogi Adityanath has announced compensation of Rs 5… pic.twitter.com/qePfWaUbK6 — ANI (@ANI) August 3, 2025

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал сообщил о спасении четырех человек. Пострадавшие получили легкие травмы, их доставили в окружную больницу.

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