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Мир

11 человек погибли в Индии при падении автомобиля в реку

11 человек погибли в Индии при падении автомобиля в реку, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 17:50 Фото: Х/NewIndianXpress
Внедорожник с пассажирами упал в реку Сарью в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NDTV, погибли 11 человек, еще несколько пострадали.

"В машине находилось не менее 14 человек. Тонущий автомобиль заметили прохожие, они оперативно обратились в местный полицейский участок. После извлечения тел сотрудниками правоохранительных органов оказалось, что среди погибших в том числе были дети", – говорится в материале.

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал сообщил о спасении четырех человек. Пострадавшие получили легкие травмы, их доставили в окружную больницу.

1 августа 2025 года мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана.

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Андрей Дюсупов
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