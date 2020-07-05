Глава Минздрава объяснил перепрофилирование спортобъектов под стационары в Казахстане

В этом случае, как объяснил министр, к таким объектам предъявляют ряд требований по оснащению материально-технической базой.

Использование стадионов или других спортобъектов для стационаров это крайняя мера и делается для готовности регионов к различным вспышкам по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Данные объекты организуются у нас в Алматы и Шымкенте. Мы к ним предъявляем определенные требования, обязательно должно быть оснащение аппаратами ИВЛ, то есть они должны иметь возможность оказать помощь тяжелым пациентам, — сказал Цой.

Дополнительно, по его словам, сейчас рекомендуют использовать также гостиницы, общежития, где есть доступность санузлов.

Обязательное требование — наличие аппаратов поддержки дыхания. Сейчас стадионы во многих местах не функционируют, они в режиме готовности на случай, если потребуются дополнительные резервные койки, они будут задействованы. Сейчас в городах многие справляются без них, перепрофилируются частные больницы или другие медобъекты. То есть стадионы это уже крайняя мера. С запасом прочности мы подготавливаем наши регионы к большим вспышкам. Может быть, их не будет, но мы должны быть готовы к любому развитию событий, — объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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