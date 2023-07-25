Рост заболеваемости корью в Казахстане объяснила глава Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства 25 июля объяснила, почему растет заболеваемость корью в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният отметила, что сейчас заболеваемость корью отмечается во многих странах, в том числе и в Казахстане.

"Около двух тысяч детей заболело в этом году корью, в основном дети непривитые. В первую очередь были завозные случаи: дети ездили отдыхать в соседние и другие страны, привозили случаи кори, и те дети, которые не были защищены, заболели (уже внутри Казахстана. – Ред.). Первые случаи в начале года были (после возвращения детей. – Ред.) из Турции, России, а потом мы видим, что заболеваемость корью везде растет. По Казахстану именно в Астане было повышение заболеваемости", – сказала глава министерства.

Чтобы не допустить вспышки заболеваемости, по словам Ажар Гиният, медики ведут информационно-разъяснительную работу. Они напоминают о важности прививок от кори, изолируют больных детей, а также работают с контактными.



"Отдельная, дополнительная прививочная кампания не планируется, потому что работа по вакцинации ведется системно, целенаправленно, во всех организациях медработниками со всеми детьми, которые не привиты, не защищены", – заверила глава Минздрава.