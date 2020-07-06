У задержанных изъяли лекарственные препараты "Ингавирин", "Тамифлю" и "Парацетамол".

В Алматы задержали перекупщиков лекарств, сообщает zakon.kz.

Согласно установке Президента РК Токаева К.К., а также поручения Министра внутренних дел, в Департаменте полиции города Алматы создана мобильная группа по установлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся перекупкой лекарственных средств.

Так, ночью 6 июля сотрудниками оперативных подразделений ДП задержаны двое фигурантов, у которых изъяты лекарственные препараты "Ингавирин", "Тамифлю" и "Парацетамол", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

По результатам комплекса мероприятий действиям задержанных будет дана правовая оценка и они будут привлечены к ответственности, – отметили в полиции.

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