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В Алматы задержали перекупщиков лекарств

У задержанных изъяли лекарственные препараты "Ингавирин", "Тамифлю" и "Парацетамол".

Фото : Polisia.kz6 июля 2020, 14:19

В Алматы задержали перекупщиков лекарств, сообщает zakon.kz.

Согласно установке Президента РК Токаева К.К., а также поручения Министра внутренних дел, в Департаменте полиции города Алматы создана мобильная группа по установлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся перекупкой лекарственных средств.

Так, ночью 6 июля сотрудниками оперативных подразделений ДП задержаны двое фигурантов, у которых изъяты лекарственные препараты "Ингавирин", "Тамифлю" и "Парацетамол", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

По результатам комплекса мероприятий действиям задержанных будет дана правовая оценка и они будут привлечены к ответственности, – отметили в полиции.


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