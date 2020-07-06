В Алматы задержали перекупщиков лекарств
У задержанных изъяли лекарственные препараты "Ингавирин", "Тамифлю" и "Парацетамол".
Фото : Polisia.kz6 июля 2020, 14:19
В Алматы задержали перекупщиков лекарств, сообщает zakon.kz.
Согласно установке Президента РК Токаева К.К., а также поручения Министра внутренних дел, в Департаменте полиции города Алматы создана мобильная группа по установлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся перекупкой лекарственных средств.
Так, ночью 6 июля сотрудниками оперативных подразделений ДП задержаны двое фигурантов, у которых изъяты лекарственные препараты "Ингавирин", "Тамифлю" и "Парацетамол", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
По результатам комплекса мероприятий действиям задержанных будет дана правовая оценка и они будут привлечены к ответственности, – отметили в полиции.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030725-bea87f9d043ba8480fbce622634b18fe
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...