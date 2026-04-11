Мертвых сайгаков нашли в Казахстане

В Западно-Казахстанской области, в Казталовском районе, на реке Сарыозен обнаружено 1600 туш мертвых сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Подобная ситуация наблюдается ежегодно с наступлением весны, передает "Седьмой канал".

"В настоящее время специалисты проводят работы по сбору и утилизации туш животных", – говорится в репортаже.

От чего именно погибли животные и есть ли от них опасность – сейчас выясняют специалисты. Отобраны соответствующие пробы и направлены в ветеринарную лабораторию.

В целом, по итогам 2025 года численность уральской популяции сайгаков достигла двух млн трехсот тыс. Скоро станет известно их точное количество, поскольку на следующей неделе в регионе намерены провести учет животных.

"По итогам регулирования численности сайгаков из природной среды было изъято больше 108 тыс. животных. В этом участвовали 15 мясокомбинатов и убойных цехов. Это, конечно, оказывает свое влияние. Например, если учитывать, что самка приносит по два детеныша, а около 60% из них – самки, то численность может сократиться примерно втрое", – отметил заместитель руководителя территориальной инспекции животного мира Кайрат Кадешев.

На днях в Казахстане были утверждены правила маркировки рогов сайгака.