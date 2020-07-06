Новые социальные объекты строят в Карагандинской области

В регионе также приводят в порядок автодороги.

В Карагандинской области развивается социальная инфраструктура. В городах и сёлах строятся новые объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. В регионе также решается задача по обеспечению жителей доступным жильём. Масштабы жилищного строительства выросли в разы, сообщает zakon.kz.

Активными темпами застраивается Караганда. Сотни семей получат кредитное жильё в Новом центре.

Большая стройка идёт в Жезказгане и Сатпаеве. Квартирами будут обеспечены семьи из социально защищаемых категорий.

В Каркаралинске строятся четыре 18-квартирных дома. В посёлке Атасу появится семь новых домов. Жилищным строительством охвачены другие районы и города области.

В регионе также приводят в порядок автодороги. Трассы ремонтируют и строят новые. Ко Дню столицы завершена реконструкция дороги Темиртау - Караганда и Северного и Восточного обходов города Караганды. Ведутся работы на автодорогах Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурылбайтал.

В преддверии праздника три новые поликлиники открылись в Темиртау и Караганде. В городе металлургов медицинское учреждение построили по поручению Елбасы.

В областном центре жителям спальных районов обеспечили услуги в шаговой доступности. Развитие инфраструктуры здравоохранения продолжается. В Караганде будет открыт детский реабилитационный центр. Строятся новые врачебные амбулатории для сельчан.

Новые школы будут сданы в Караганде и Жезказгане. В Сатпаеве откроются детский сад на 320 мест и Дворец школьников. Просторный и современный Дворец детей и юношества строится в Караганде по поручению Елбасы. Открытие долгожданного объекта, оснащённого по последнему слову техники, состоится в этом году.

В Темиртау завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - этот объект возводился также в рамках поручений Елбасы. В посёлке Атасу Жанааркинского района появится бассейн, в селе Карсакпай Улытауского района и в Каркаралинске откроются спортивные комплексы. В Улытау для развития туризма введут в строй Визит-центр и этноаул. В Жезказгане новой достопримечательностью станет историко-культурный комплекс Жошы-хана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!