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В Акмолинской области строятся объекты образования

В Акмолинской области строятся объекты образования, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:42 Фото: управление строительства, архитектуры и градостроительства
Регион активно развивает свою образовательную инфраструктуру. В этом году ведется масштабное строительство новых школ и детских садов, что позволяет решать проблему дефицита мест и создавать комфортные условия для обучения, передает управление внутренней политики.

Как сообщили в областном управлении строительства, архитектуры и градостроительства, по области ведется строительство 15 школ на 14 528 ученических мест в одну смену, из них завершено строительство 7 школ на 8 400 мест.

"По программе развития окраин построена школа на 1200 мест в городе Косшы. На стадии завершения еще три школы по 80 мест каждая. Это в селе Буланды района Биржан сал, в селе Петровка Сандыктауского района и в селе Жанажол Целиноградского района. На этих объектах проводятся работы по внутренней отделке, завозится технологическое оборудование, проводится благоустройство территории", — рассказали в профильном ведомстве.

На следующий год переходит завершение строительства школы на 300 мест в поселке Бестобе и школы-интерната на 588 мест в областном центре. На завершение данных двух школ финансирование ведется с Фонда поддержки инфраструктуры образования.

В рамках реализации национального проекта "Комфортная школа" в области предусмотрено строительство 9 школ на 12 200 мест.

В Акмолинской области строятся объекты образования, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:42

Фото: управление строительства, архитектуры и градостроительства

Уже завершено строительство 6 школ в селах Талапкер, Караоткель, Акмол, Каражар и Кабанбай батыра Целиноградского района.

Еще три школы в селе Коянды Целиноградского района на 2000 мест и две в городе Кокшетау по 1 500 мест распахнут свои двери до конца года.

Ведется в регионе работа и по вводу новых мест в дошкольные организации. В сентябре завершены два новых детских сада в Кокшетау. Один из них рассчитан на 166 мест для детей с ограниченными возможностями и оснащен специализированными помещениями для занятий с детьми, включая зал лечебной физкультуры, кабинеты для дефектологов, психологов и логопедов. Второй сад на 280 мест построен в микрорайоне Нұрлы Көш, и имеет уникальный архитектурный стиль, а также музыкальный и гимнастический зал.

В следующем году в области будут построены три новых детских сада на 840 мест. Один из них для детей с нарушением речи в Кокшетау, также в селе Караоткель Целиноградского района и в городе Косшы.

В Акмолинской области строятся объекты образования, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:42

Фото: управление строительства, архитектуры и градостроительства

К слову, в регионе создаются условия проживания для иногородних студентов. Для них в областном центре продолжается строительство трех общежитий на 900 койко-мест. Уже завершено строительство одного общежития для Высшего технического колледжа, а второе близится к завершению. Кроме того, ведется строительство общежития для колледжа культуры им. Акана серэ.

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