Ко дню города Нур-Султан в Кентау установили памятник великому Абаю

Также в торжественной церемонии приняли участие аким г. Кентау Д. Макажанов, представители кентауской интеллигенции и аксакалы.

К 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева установлен памятник в городе Кентау Туркестанской области. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия. Заместитель акима области Сакен Калкаманов принял участие в торжественном собрании и поздравил кентауцев с праздником, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.



«Ко Дню столицы в городе Кентау открылись несколько объектов. Вместе с тем, в этом году отмечается юбилейная дата великого поэта, в честь Абая Кунанбаева установлен памятник. Этот объект имеет идеологическое, воспитательное значение для кентауцев, молодежи. Здесь кентауская молодежь будет читать стихи и слова назидания поэта. Пусть новые объекты, открывшиеся сегодня в городе, служат во благо людей. От всей души поздравляю всех с Днем столицы - города Нур - Султан», - сказал Сакен Амангельдиевич.



Также в торжественной церемонии приняли участие аким г. Кентау Д. Макажанов, представители кентауской интеллигенции и аксакалы. Молодые поэты читали произведения, посвященные великому поэту. Памятник высотой 4,5 метра установлен на 3-метровой подставке. Общая высота 7,5 метров, вес 3 тонны, его автором является скульптор Бауыржан Жалын. Памятник расположен в центре города по проспекту Абая.



В честь Дня столицы, также в городе Кентау открылась «Аллея педагогов». Новый объект построен в честь педагогов. Кроме того, в рамках Года волонтеров в городе был проведен капитальный ремонт и сдан в эксплуатацию парк " Жастар саябағы". Здесь имеются велотрек, теннисный корт, футбольные и баскетбольные площадки. В дальнейшем парк станет местом, где будет активно собираться и проводить свой досуг городская молодежь.

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