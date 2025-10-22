В городе Шаре области Абай открылся обновленный Дом культуры

В преддверии Дня Республики в городе Шаре Жарминского района после капитального ремонта был торжественно открыт городской Дом культуры. В церемонии открытия приняли участие аким области Абай Берик Уали, представители интеллигенции и местные жители, сообщает Zakon.kz.

Дом культуры города Шара был построен в 1960 году. Последний раз здание ремонтировалось в 2002 году – тогда обновили фасад, заменили полы и провели систему водоснабжения.

В этом году в рамках программы "Дорожная карта занятости" из областного бюджета были выделены средства, и в здании проведён полный капитальный ремонт. Заменены кровля, окна, двери и напольное покрытие. Полностью обновлены системы водоснабжения, отопления и канализации, установлен новый отопительный котел. Расширена сцена, смонтированы современные световые и звуковые установки, а также LED-экран. Построены дополнительные помещения.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Напомним, в июне текущего года во время рабочей поездки в Жарминский район глава региона посетил Дом культуры в Шаре и поручил подрядной организации завершить ремонтные работы качественно и в срок.

Аким области поздравил жителей с открытием значимого культурного объекта.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Сегодня, накануне Дня Республики, мы собрались на торжественном открытии обновленного Дома культуры города Шара. Весной, побывав здесь, я принял решение о реконструкции старого здания. И вот сегодня вместе с вами открываем красивое, просторное, светлое, полностью обновленное здание. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана подчеркнул, что вопросы языка, культуры и духовности являются основой национальных интересов. Руководствуясь этим принципом, мы уделяем большое внимание возрождению и обновлению культурных объектов. Уверен, что этот Дом культуры станет центром творческой жизни города, местом духовного воспитания молодежи и проведения культурных мероприятий. Благодарю строителей, проектировщиков, работников культуры и всех жителей, принявших участие в этом добром деле. Это уже мой третий визит в Шар, и развитие города находится под моим личным контролем", – отметил Берик Уали.

Местные жители с воодушевлением встретили открытие обновленного здания и выразили благодарность всем, кто причастен к этому проекту.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Сегодня для жителей Шара – поистине радостный и долгожданный день. Мы рады видеть наш Дом культуры обновленным и современным. В городе началось строительство бассейна, а в следующем году планируется ремонт нескольких улиц. Благодарим руководство области за внимание и поддержку", – поделился житель города Талгат Кумаров.

Глава региона также посетил концертную программу народного оркестра "Кәусар" и эстрадной группы "Сұлуым".

В этом году в регионе были обновлены ряд культурных объектов. Проведены ремонтные работы в Доме культуры села Карауыл Абайского района, в областной универсальной библиотеке имени Абая, театре имени Абая, а также на крыше литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Семее. Начались капитальные ремонтные работы в областном историко-краеведческом музее – памятнике архитектуры республиканского значения.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В 2025 году для развития культурной инфраструктуры региона из республиканского бюджета выделены средства на строительство пяти новых объектов. В частности, в селе Жоғарғы Егінсу Урджарского района завершается строительство клуба на 100 мест по программе "Ауыл – ел бесігі". Новые Дома культуры возводятся также в селах Камышенка и Новопокровка Бородулихинского района, Беген, Глуховка и Ерназар Бескарагайского района, а также в селе Кокжыра Аксуатского района.