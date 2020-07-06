В ВКО вычислили лже-фармацевта

Спекулянт продавал лекарства с пятикратной накруткой цен.

Сотрудниками полиции ВКО был установлен и задержан 45-летний житель Усть-Каменогорска, незаконно реализовавший лекарственные препараты на дому, передает zakon.kz.

По словам подозреваемого, жаропонижающие препараты и антибиотики - "Парацетамол", "Антигриппин", "Аспирин", "Назоферон" и "Генферон", он приобрел в различных аптеках города на полмиллиона тенге, после реализовывал в пятикратном размере. При осмотре места жительства подозреваемого полицейскими обнаружены медицинские препараты и изъяты денежные средства.

Если "парацетамол" был куплен им по 100 тенге, реализовывал уже по 500 тенге, антибиотики подозреваемый продавал в разы дороже, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

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