В Мангистау задержали фармацевтов за торговлю сильнодействующими препаратами

Фото: Polisia.kz.

В селе Атамекен Мунайлинского района сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили аптеку, в которой продавались наркосодержащие лекарства без рецепта. В ходе обыска полицейские изъяли 150 блистеров препарата "Алис" и 48 флаконов "Тропикамид", сообщает Zakon.kz.

Кроме фармацевтов, осуществляющих незаконную торговлю, были задержаны трое местных жителей, которые купили данные препараты. "Установлено, что аптечный пункт принадлежит частному товариществу, имеющему лицензию на фармацевтическую деятельность. Собранные материалы по факту безрецептурной торговли сильнодействующими веществами будут направлены в Департамент медицинского и фармацевтического контроля для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", – сообщает ДП Мангистауской области. Ранее заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов озвучил итоги борьбы с наркопреступностью.

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