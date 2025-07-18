#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.61
621.07
6.78
Происшествия

В Мангистау задержали фармацевтов за торговлю сильнодействующими препаратами

наркотики, полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 22:09 Фото: Polisia.kz.
В селе Атамекен Мунайлинского района сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили аптеку, в которой продавались наркосодержащие лекарства без рецепта. В ходе обыска полицейские изъяли 150 блистеров препарата "Алис" и 48 флаконов "Тропикамид", сообщает Zakon.kz.

Кроме фармацевтов, осуществляющих незаконную торговлю, были задержаны трое местных жителей, которые купили данные препараты.

"Установлено, что аптечный пункт принадлежит частному товариществу, имеющему лицензию на фармацевтическую деятельность. Собранные материалы по факту безрецептурной торговли сильнодействующими веществами будут направлены в Департамент медицинского и фармацевтического контроля для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", – сообщает ДП Мангистауской области.

Ранее заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов озвучил итоги борьбы с наркопреступностью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
В Астане полностью сгорел рынок "Биг Шанхай"
Происшествия
20:25, Сегодня
В Астане полностью сгорел рынок "Биг Шанхай"
Крупный пожар в Астане: пострадали трое спасателей
Происшествия
14:38, Сегодня
Крупный пожар в Астане: пострадали трое спасателей
Сейсмологи Казахстана зарегистрировали землетрясение в 300 км от Алматы
Происшествия
14:06, Сегодня
Сейсмологи Казахстана зарегистрировали землетрясение в 300 км от Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: