Куда направят прибывших в Казахстан российских вирусологов

Бригады российских специалистов будут распределены в медицинских организациях Нур-Султана, также будут направлены в особо нуждающиеся регионы.

6 июля спецрейсом из Москвы прибыла делегация российских медиков для оказания практической и консультационной поддержи в борьбе с коронавирусом. Их распределят по медцентрам Нур-Султана и направят в некоторые регионы, передает zakon.kz.

В Нур-Султан из России прибыли 32 ведущих специалиста. В их числе - инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, пульмонологи. Во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым, сообщили в Минздраве РК.

Казахстанские и российские медики имеют сложившиеся традиции взаимного обмена опытом и знаниями. Сейчас ученые и врачи во всем мире изучают и активно обмениваются новыми тактиками и методами лечения коронавирусной инфекции. Благодаря тесному сотрудничеству медицинского сообщества и договоренности высшего руководства стран, медики двух стран имеют возможности практического обмена опытом. И мы рады приветствовать наших коллег в Казахстане,- отметил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на встрече с российскими коллегами.

Бригады российских специалистов будут распределены в медицинских организациях Нур-Султана, также будут направлены в особо нуждающиеся регионы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!