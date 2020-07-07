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Мамин заразился коронавирусом - фейк

Премьер-министр ведет подготовку к расширенному заседанию правительства.

Фото : ПМ7 июля 2020, 10:19

В некоторых Telegram-каналах появилась информация о заболевшем премьер-министре Казахстана. Это является недостоверной информацией, сообщает zakon.kz.

Информация о том, что у премьер-министра РК Аскара Мамина диагностирован коронавирус - является фейком и не соответствует действительности. Пресс-служба главы правительства просит доверять только официальным источникам информации, - отметили в ведомстве.

В настоящее время премьер-министр работает согласно своего графика и ведет подготовку к расширенному заседанию правительства РК с участием главы государства, которое состоится 10 июля.


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