Мамин заразился коронавирусом - фейк
Премьер-министр ведет подготовку к расширенному заседанию правительства.
Фото : ПМ7 июля 2020, 10:19
В некоторых Telegram-каналах появилась информация о заболевшем премьер-министре Казахстана. Это является недостоверной информацией, сообщает zakon.kz.
Информация о том, что у премьер-министра РК Аскара Мамина диагностирован коронавирус - является фейком и не соответствует действительности. Пресс-служба главы правительства просит доверять только официальным источникам информации, - отметили в ведомстве.
В настоящее время премьер-министр работает согласно своего графика и ведет подготовку к расширенному заседанию правительства РК с участием главы государства, которое состоится 10 июля.
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