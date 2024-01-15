Евразийский банк: Семья Нигматулиных не имеет отношения к акционерам банка

В последнее время в ряде СМИ и Telegram-каналах была опубликована недостоверная клеветническая информация о том, что Нигматулин Ерлан и его родственники являются акционерами Евразийского банка, сообщает Zakon.kz.

В этой связи банк заявил о том, что акционерами АО "Евразийский банк" со дня его основания выступает АО "Евразийская финансовая компания", преобразованная из АО "Евразийская финансово-промышленная компания" в 2009 году. Владельцами этой компании являются: Мукадасхан Ибрагимова (до 2021 г. – Алиджан Ибрагимов), Патох Шодиев, Александр Машкевич. Каждый из них владеет 33,3% акций.



"Обращаем внимание, что упомянутые в публикациях интернет-изданий персоны (семья Нигматулиных) никогда не имели и не имеют отношения к банку", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе банка также указано, что "в том числе, они (семья Нигматулиных) никогда не приобретали залоговое имущество банка", тем самым опровергнув ранее распространяемую информацию о том, что они завладели домом отдыха Тас-Булак.

Напомним, что ранее в ряде СМИ вышло видеообращение некоего Акуова Т., ранее осужденного за мошенничество и хищение денежных средств у вкладчиков его финансовой пирамиды "Деньги в рост". Заявления в правоохранительные органы написали 47 потерпевших, суд приговорил Акуова Т. к 6 годам и 8 месяцам по п. 2 ч. 4 ст. 190.

Акуов в своем видеообращении утверждал, что якобы не смог погасить долг перед Евразийским банком и тем самым найти деньги для расчета с обманутыми им вкладчиками его финансовой пирамиды из-за того, что акционером Евразийского банка является Ерлан Нигматулин и его родственники.