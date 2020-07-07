Яндекс.Такси запустило в Казахстане мониторинг скорости автомобилей

Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение Таксометр.

В Яндекс.Такси в Казахстане заработала технология автоматического мониторинга скорости движения машин. Это собственная разработка сервиса. Она запустилась в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Когда водитель выполняет заказ сервиса Яндекс.Такси, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения. Данные сравниваются с разрешённой скоростью на конкретном участке дороги с помощью Яндекс.Навигатора, который используется для построения маршрутов.

Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение Таксометр. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие аномалии. После нескольких предупреждений алгоритм временно ограничивает доступ водителя к заказам сервиса, а в случае повтора нарушений – навсегда.

Яндекс.Такси тестировало эту технологию в Казахстане в апреле-мае этого года. Результаты показали,что 74% водителей, которые систематически превышали скорость, отнеслись к предупреждениям внимательно и прекратили это делать уже после второго уведомления.

В сентябре 2018 года Яндекс.Такси ввело дополнительное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране. Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через приложение.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!