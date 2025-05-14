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Мир

В Швейцарии утка превысила скорость своего полета

Утка превысила скорость в Швейцарии, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 03:44 Фото: pixabay
В швейцарской коммуне Кениц дорожная камера зафиксировала утку, превышающую скорость, сообщает Zakon.kz.

Снимок с уткой-нарушительницей опубликовали местные власти. Птица летела со скоростью 52 км/ч в зоне, где разрешено движение не быстрее 30 км/ч. Это не первый подобный случай в районе, пишет Berner Zeitung.

Фото: bernerzeitung

Чиновники также заявили, что утка, возможно, является рецидивисткой, так как похожая птица уже попадала в объектив этой камеры в этот же день семь лет назад. Причем летела пернатая с той же скоростью.

Фото: bernerzeitung

Местные жители приняли фотографию за фейк и подумали, что сообщение властей – это запоздалая первоапрельская шутка. Но в полиции заверили, что манипулировать снимками в радарной системе невозможно, а все камеры ежегодно проверяются швейцарским институтом метрологии.

Кладбище лошадей времен Римской империи раскопали в Германии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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