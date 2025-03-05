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Общество

Сколько тюленей спасли в степях Мангистау

Сколько тюленей спасли в степях Мангистау , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 22:20 Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
Сотрудники рыбинспекции Мангистау продолжают спасать тюленей на суше и приступили к их транспортировке на море, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области рассказали о текущей ситуации с найденными на территории нефтяного месторождения тюленями.

"Сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области добрались до месторождения Каражанбас и занялись транспортировкой найденных нефтяниками тюленей", – отметил исполняющий обязанности руководителя рыбинспекции Конарбай Базарбаев.

По его словам, нефтяники собрали 11 эндемиков. Их погрузили в транспорт и сейчас везут к побережью Форт-Шевченко, чтобы там выпустить в море.

"Так как побережье близ месторождений все еще покрыто льдом, мы везем их на открытую воду. Завтра две группы отправятся на обследование участков, где чаще всего находили тюленей – проверить, остались ли в степи незамеченные морские обитатели".Конарбай Базарбаев

Тюленей обнаруживают в вахтовых поселках, на месторождениях и в степи. В основном это сивари, то есть тюлени, которые родились в 2025 году. Специалисты отмечают, что животные могли потерять ориентир из-за непогоды.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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