Казахстанку пригласили на этап "Формулы-1" в Сочи

Все из-за любви российского гонщика к боксу.

Глава Федерации бокса российского города Сочи Илья Варов пригласил выступающую в профессиональном боксе казахстанку Фирузу Шарипову на гран-при чемпионата мира "Формулы-1" в Сочи для организации встречи с российским гонщиком из команды "Альфа Таури" Даниилом Квятом, передает zakon.kz.

После того, как двукратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Фируза Шарипова пригласила российского гонщика "Формулы 1" Даниила Квята на совместную тренировку, Федерация бокса города Сочи в лице президента Ильи Варова решила пригласить Фирузу Шарипову на Гран-при "Формулы 1" в Сочи для организации встречи с Даниилом Квятом, а также для проведения совместной тренировки, – заявили в организации.

Федерация бокса Сочи намерена реализовать эту идею при условии благоприятной обстановки в связи с пандемией и если у Квята найдется свободное время во время проведения этапа.

Напомним, Шарипова оценила боксерскую тренировку Даниила Квята и заявила, что он достиг бы больших результатов в боксе. Также она сообщила, что с удовольствием проведет с гонщиком дружеский тренировочный бой.

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