Кто на что горазд или как в Казахстане продают лекарства "из-под полы"

Полицейскими достаточно изучена теневая сторона вопроса реализации лекарственных средств, которые сейчас пользуются спросом.

Спекулянты могут продавать лекарства дома, рядом с лечебными учреждениями и даже в общественном транспорте, сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент zakon.kz.

Спекулянты могут продавать лекарства, как по месту жительства, так и вблизи лечебных учреждений. Пользуются также интернетом, назначают место, куда покупателям подойти, сбывают препараты. В том числе в автотранспорте. Самые разные места, — сообщил Калайчиди.

Всего, по его словам, по 17 таким фактам проводится досудебное расследование по статье 274 УК – незаконное предпринимательство.

По 30 фактам нарушители привлекаются к административной ответственности: 8 - по статье 424 КоАП (Незаконная фармацевтическая деятельность), 2 - по статье 426 (Нарушение правил фармацевтической деятельности) и 20 - по статье 463 (Занятие предпринимательской и иной деятельности без разрешения и уведомления).

В Атырау торговлей медикаментами по завышенным ценам занималась косметологическая клиника. Стоимость препаратов превышала официальные цены в несколько раз. Например, при стоимости "Ингавирина»"в 5 тыс. тенге, препарат реализовывался в три раза дороже. Стоимость "Парацетомола" превышала в 10 раз и составляла 1000 тенге. Буквально за два часа до эфира в Алматы при реализации препаратов по завышенным ценам задержана жительница мегаполиса 1987 года рождения, у которой изъяты препараты "Анаферон", "Ингавирин" и денежные средства от продажи лекарств в размере 717 тыс. тенге. Проводится досудебное расследование, — сказал замглавы МВД.

Он заверил, что данная работа полицией день ото дня будет активизироваться.

Нами достаточно изучена теневая сторона вопроса реализации лекарственных средств, пользующихся сейчас спросом. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить и предупредить о серьезных последствиях за такие нарушения, — заключил Калайчиди.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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