Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Николя Саркози поздравил Елбасы

Экс-президент Франции подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Нурсултаном Назарбаевым.

Фото : Акорда7 июля 2020, 18:12

Николя Саркози сердечно поздравил Елбасы с юбилейным днем рождения, выразив пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в важной государственной деятельности, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Экс-президент Франции подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Нурсултаном Назарбаевым и с теплотой отметил годы совместной деятельности, направленной на активное развитие сотрудничества между двумя странами.

Елбасы выразил Николя Саркози признательность за искренние поздравления и добрые слова, обратив внимание на особую важность подписанного собеседниками в 2008 году в Париже казахстанско-французского Договора о стратегическом партнерстве.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты