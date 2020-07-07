Николя Саркози поздравил Елбасы

Экс-президент Франции подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Нурсултаном Назарбаевым.

Николя Саркози сердечно поздравил Елбасы с юбилейным днем рождения, выразив пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в важной государственной деятельности, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Экс-президент Франции подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Нурсултаном Назарбаевым и с теплотой отметил годы совместной деятельности, направленной на активное развитие сотрудничества между двумя странами.

Елбасы выразил Николя Саркози признательность за искренние поздравления и добрые слова, обратив внимание на особую важность подписанного собеседниками в 2008 году в Париже казахстанско-французского Договора о стратегическом партнерстве.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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