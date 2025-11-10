Николя Саркози покинул парижскую тюрьму Санте
По информации Le Dauphine Libere, политик провел в заключении более 20 дней после приговора по делу о финансировании избирательной кампании.
"Автомобиль Николя Саркози выехал из его парижского местонахождения", – говорится в сообщении.
Согласно данным издания, автомобиль экс-лидера сопровождают полицейские на мотоциклах. Сам Саркози пока не прокомментировал свое освобождение.
Во время своего выступления на судебном заседании в апелляционном суде Парижа политик назвал свое пребывание в тюрьме кошмаром и изнурительным испытанием.
🔴FRANCE 🇨🇵| Affaire du financement libyen : la cour d’appel de Paris ordonne la remise en liberté de l'ex président Nicolas #Sarkozy qui reste sous contrôle judiciaire. M. Sarkozy est rentré chez lui lundi 10 Nov, vingt jours après avoir été incarcéré à la Prison de la Santé. pic.twitter.com/08EycP0pMu— Nanana365 (@nanana365media) November 10, 2025
Парижский уголовный суд признал Саркози виновным в преступном сговоре в период с 2005 по 2007 год. Обвинения в пассивной коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии хищений ливийских средств были сняты.
Саркози пообещал пройти испытание тюрьмой "с высоко поднятой головой".