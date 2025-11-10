#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Мир

Николя Саркози покинул парижскую тюрьму Санте

Николя Саркози покинул парижскую тюрьму, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 20:54 Фото: wikipedia/Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози покинул парижскую тюрьму Санте на минивэне, сообщает Zakon.kz.

По информации Le Dauphine Libere, политик провел в заключении более 20 дней после приговора по делу о финансировании избирательной кампании.

"Автомобиль Николя Саркози выехал из его парижского местонахождения", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, автомобиль экс-лидера сопровождают полицейские на мотоциклах. Сам Саркози пока не прокомментировал свое освобождение.

Во время своего выступления на судебном заседании в апелляционном суде Парижа политик назвал свое пребывание в тюрьме кошмаром и изнурительным испытанием.

Парижский уголовный суд признал Саркози виновным в преступном сговоре в период с 2005 по 2007 год. Обвинения в пассивной коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии хищений ливийских средств были сняты.

Саркози пообещал пройти испытание тюрьмой "с высоко поднятой головой".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев поручил генпрокурору оценить соблюдение законности при расследовании дел погибших военнослужащих
21:26, Сегодня
Токаев поручил генпрокурору оценить соблюдение законности при расследовании дел погибших военнослужащих
Николя Саркози вскоре выйдет из тюрьмы
18:12, Сегодня
Николя Саркози вскоре выйдет из тюрьмы
Экс-президента Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
16:40, 25 сентября 2025
Экс-президента Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: