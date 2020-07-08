Град, туман и усиление ветра ожидают казахстанцев 8 июля

На северо-западе, севере, центре и востоке РК ожидаются дожди с грозами.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на северо-западе, севере, центре и востоке РК ожидаются дожди с грозами, сообщает zakon.kz.

В южной части и на западе - погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – ночью и утром туман, днем на востоке возможен град - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами – туман, в Павлодарской области местами усиление ветра 18 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Актюбинской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара, в Мангистауской, на юге Актюбинской, Кызылординской областях днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, местами Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 26°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 8 июля.

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