Град, туман и усиление ветра ожидают казахстанцев 8 июля
На северо-западе, севере, центре и востоке РК ожидаются дожди с грозами.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на северо-западе, севере, центре и востоке РК ожидаются дожди с грозами, сообщает zakon.kz.
В южной части и на западе - погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – ночью и утром туман, днем на востоке возможен град - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами – туман, в Павлодарской области местами усиление ветра 18 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Актюбинской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара, в Мангистауской, на юге Актюбинской, Кызылординской областях днем ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, местами Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 26°, преимущественно ясно.
Прогноз погоды на 8 июля.
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