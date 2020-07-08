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США начали выход из ВОЗ

Генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из ВОЗ

Фото : РБК8 июля 2020, 07:12

США во вторник официально уведомили ООН о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения, которую Вашингтон обвиняет в несвоевременном реагировании на пандемию коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

6 июля 2020 года Соединенные Штаты Америки уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, вступающем в силу с 6 июля 2021 года, - заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Таким образом, согласно процедуре, сам выход из ВОЗ ее крупнейшего донора наступит по истечении годичного периода, то есть 6 июля будущего года.

В мае Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с организацией, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом хозяин Белого дома в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая.

По версии Трампа, власти КНР и руководство Всемирной организации здравоохранения не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса. Вместе с тем в США многие критикуют самого Трампа за запоздалую реакцию на кризис.


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