Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в соцсети Х, комментируя предложение одного из пользователей, который написал, что США пора покинуть эти организации.

"Я согласен", – ответил Маск.

Ранее Илон Маск прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского по денежной помощи его стране.

Отвечая на пост генерального директора и ведущего медиаплатформы YourVoice America Билла Митчела, в котором он заявил, что руководство Демократической партии собирается "отмывать" полученные от помощи Украине деньги, миллиардер отметил, что именно поэтому Зеленский утверждает, что получил лишь половину выделенных средств.

9 февраля 2025 года Маск выступил с резкой критикой медиакорпораций "Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что они нецелесообразно расходуют средства налогоплательщиков.