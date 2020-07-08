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Более 50 тысяч человек заразились коронавирусом в Украине

Всего коронавирусом заразились 50 414 человек.

Фото : 112.ua8 июля 2020, 13:47

На Украине, по данным на 8 июля, заразились коронавирусом более 50 тысяч человек, передает zakon.kz со ссылкой на 112.ua.

По состоянию на утро 8 июля, всего коронавирусом заразились 50 414 человек. За последние сутки выявлено 807 новых случаев инфицирования.

С начала пандемии в Украине умерли 1306 человек (+23 за сутки), 23 119 пациентов выздоровели (+926 человек за сутки).

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в конце октября - начале ноября ожидается рост числа инфицированных коронавирусом.

По словам Ляшко, если бы в Украине не вводили карантин, то в стране могло быть 120 тысяч летальных случаев. Сейчас при пессимистических сценариях Украина может выйти на 7 тысяч умерших.

Ранее такую же отметку преодолел и Казахстан. Всего в стране выявлено 51 059 заболевших.


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