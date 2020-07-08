Алматинец снял на видео, как на берегу Балхаша "гибнет" его Volkswagen Touareg

Под застрявшей машиной загорелась трава.

На берегу озера Балхаш сгорел Volkswagen Touareg, передает zakon.kz.

В соцсетях, в паблике 100baksoff, появилось видео, на котором горит кроссовер Volkswagen Touareg. Причем, судя по словам автора ролика, это его машина - Touareg, 2019 г.в.

Из слов водителя становится понятно, что на берегу Балхаша авто "село на брюхо", и выехать не удалось. Под машиной загорелась трава и потушить ее в 5-ти сантиметровом просвете не удалось. Мужчина говорит, что огонь разгорелся буквально за минуту.

При этом автора видео не покидает чувство юмора: "сейчас бомбанет, полный бак бензина, как в голливудских фильмах, когда дорогая машина взрывается" или "приехал немец из Германии и на Балхаше бесславно сгинул, в песках застрял..."

На видео присутствует нецензурная лексика!

В ДЧС Алматинской области факт подтвердили. Это произошло 4 июля, в 15 км от с. Лепсы. Житель Алматы приехал на отдых и застрял в песках на берегу Балхаша. Водитель пытался выехать, буксовал, что, вероятно, и послужило причиной возгорания сухой травы.

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