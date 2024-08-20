Полыхающую степь сняли на видео жители Алматинской области

Фото: pixabay

20 августа недалеко от села Енбекши Карасайского района Алматинской области на открытой местности загорелась трава. Огонь охватил площадь в четыре гектара, сообщает Zakon.kz.

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