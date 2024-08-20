Полыхающую степь сняли на видео жители Алматинской области
Фото: pixabay
20 августа недалеко от села Енбекши Карасайского района Алматинской области на открытой местности загорелась трава. Огонь охватил площадь в четыре гектара, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцы потушили пожар за 1 час 15 минут.
"ДЧС Алматинской области призывает жителей соблюдать правила безопасности в пожароопасный период", – призвали спасатели региона.
Ранее сообщалось, что на тушении пожара в Атырауской области пришлось задействовать вертолет МЧС РК.
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