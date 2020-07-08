Политолог прокомментировал выступление Токаева

Он отметил, что это было "одно из наиболее эмоциональных выступлений" Президента.

Политолог Айдос Сарым дал оценку телевизионному выступлению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Мы все столкнулись с большим событием – пандемией, которое реально влияет на судьбы, жизнь людей и экономику страны. Многие из нас в эти дни присутствуют на жаназа, хоронят знакомых или близких. На самом деле это очень печальное событие. Объявление Дня национального траура – это ответ на многие общественные обращения, ожидания. Это одно из наиболее эмоциональных выступлений Президента РК за этот год, - заявил он.

Сарым считает, что мы вступаем в период, когда здоровье граждан зависит не только от медицинских учреждений, но и самих граждан.

Ни одного человека в мире нельзя сделать богатым, счастливым и здоровым без его воли, желаний и каких-то действий. Такой «холодный душ» нужен был всем нам. Поэтому общенациональный траур нужно воспринимать не только как траур, память, но и для того, чтобы люди задумались над тем, что происходит в стране: что это очень серьезно. Поэтому в какой-то степени нужны эти жесткие меры в отношении людей, которые пытаются делать на этом бизнес либо поймать хайп. Мне кажется, в этих условиях Минздрав, общественные силы должны выступать более агрессивно, чем раньше, и призывать граждан к соблюдению всех строгих карантинных мер. Также им нужно более усердно выступать против абсолютно антинаучных, вредных сплетен, домыслов, - отметил он.

Сарым подчеркнул, что сейчас нужно сохранить хладнокровие, чтобы не создавать ненужные ажиотажи, панические настроения.

С пандемией нельзя бороться с опущенными руками. Нужен хороший оптимизм, тонус общества, чтобы процесс стал не только зоной ответственности исполнительной власти, но и всего общества, - добавил политолог.

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