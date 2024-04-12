Политолог указал на важные моменты в выступлении Токаева

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев подвел итог выступлению главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального совета по науке и технологиям, прошедшем сегодня, 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как указал Ашимбаев в своем Telegram-канале, Токаев традиционно был предельно прагматичен.

"Он поддержал предложение членов Совета о возвращении в Казахстан наших ученых, которые работают в зарубежных научных центрах, но тут же подчеркнул, что "подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен". Токаев выдвинул и встречное предложение – "рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых", – пишет политолог.

Далее он указал на другие важные моменты выступления президента Казахстана.

Во-первых, Токаев акцентировал внимание на возможностях науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, что сейчас более чем актуально.

Говоря о паводках, лесных пожарах и землетрясении в Алматы, Токаев заявил: "В сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения".

"Понятно, что речь идет не только о системе ЧС. Токаев хочет, чтобы государство системно опиралось на ученых и науку", – пишет Ашимбаев.

Во-вторых, президент хочет синтезировать науку и технологии с экономикой.

Политолог отметил, что президент грустно констатировал: "Несмотря на принимаемые меры по индустриализации национальной экономики, ее сырьевой характер пока существенно не изменился". Начинать нужно с нефтесервисной и нефтехимической отраслей, благо потенциал в этой сфере есть.

Также Токаев озвучил понятие "наука простых вещей", указав, что ученые могли бы помочь тем же ЖКХ и дорожному строительству. Президент предложил создать научные советы при акиматах, а ученым – активнее заняться коммерциализацией научных разработок.

В-третьих, Токаев увязал развитие науки с такими глобальными факторам, как декарбонизация экономики, ресурсосбережение, развитие искусственного интеллекта.

В-четвертых, президент поручил заниматься развитием университетской науки и научной инфраструктуры. Он посетовал на дефицит кадров, низкое качество научных исследований и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Но при этом президент исходит из того, что наука в стране есть и имеет огромный потенциал как для государственного управления, так и для развития экономики.

"Токаев, который, как известно, над своими выступлениями работает с большим погружением в тему и старается охватить все возможные стратегические и тактические вопросы, озвучил широкий комплекс инициатив по развитию инфраструктуры и кадров. Он поручил особо заняться подготовкой специалистов для отечественной промышленности, а также направить подготовку кадров в региональных вузах, исходя из потребностей местных экономик. При этом нужно исходить как из текущего дефицита специалистов, так и развития научной деятельности под региональные проблемы", – продолжил Ашимбаев.

По мнению политолога, в выступлениях президента традиционно сложно выделить главные и "неглавные" задачи.

"Для президента все озвученные им тезисы (скажем, от ЖКХ до ИИ) не только имеют конкретное значение, но и являются неотъемлемой частью целого, единого замысла. Конечно, есть проблемы даже на стадии организации механизма реализации. Несколько лет тянется история с запуском Национальной академии наук, долго идет работа над новым законом о науке. Не решаются с ходу важные кадровые вопросы. Но президент вдумчиво и методично продвигает свою повестку, разъясняет, дискутирует, даже в самые сложные моменты находит время для вопросов стратегического развития (взять, к примеру, недавнее выступление на 3-м курултае)", – отметил Данияр Ашимбаев.

12 апреля 2024 года на заседании Национального совета по науке и технологиям Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем науки. Кроме того, он высказался о серьезности паводков в стране, равных которым не было более 80 лет. Завершая выступление, глава государства отметил, что "благодаря науке мы сможем повысить качество жизни граждан и обеспечить им светлое будущее".