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В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни

Смертельные инъекции будут введены двум заключенным обвиняемым в убийстве детей.

Фото : ria.ru9 июля 2020, 06:24

С 13 июля в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В частности, смертельные инъекции будут введены трем заключенным в штате Индиана, обвиняемым в убийстве детей. Посетить казнь разрешат семьям преступников, а также родственникам их жертв. Чтобы не допустить распространение коронавируса, они будут обязаны надеть медицинские маски.

Последний раз высшую меру наказания в США на федеральном уровне приводили в действие в 2003 году. С тех пор в стране действовал негласный мораторий на смертную казнь, потому что правила введения инъекций не были согласованы. Несмотря на то, что такое наказание не использовалось федеральными властями, на уровне регионов высшую меру приговора все же использовали.

Ранее сообщалось, что под угрозой смертной казни оказался полицейский, который непреднамеренно убил чернокожего американца. Последнего задержали за то, что он пьяным спал на парковке. При задержании он оказал сопротивление: выхватил у одного из полицейских электрошокер и выстрелил из него. Правоохранитель открыл огонь из табельного оружия и нанес убегающему афроамериканцу смертельное ранение.


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