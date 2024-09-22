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В одном из штатов США впервые за 13 лет казнили заключенного

тюрьма, заключенные, колония, , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 14:26 Фото: pixabay
Впервые за 13 лет в американском штате Южная Каролина казнили заключенного. Осужденному за убийство ввели смертельную инъекцию. При этом губернатор отказал ему в просьбе о помиловании, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Post and Соurier, в прошлом Южная Каролина была одним из лидеров среди штатов по количеству проводимых казней, но в какой-то момент столкнулась с проблемами с получением препаратов для инъекций.

"Дело в том, что фармкомпании не желали раскрывать факт продажи препаратов властям. Позже руководство штата издало распоряжение, позволяющее оставлять в секрете поставщика препаратов для казней", – пояснили журналисты.

Казненного звали Фрэдди Оуэнс. Ему было 46 лет. Его признали виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. Приговор огласили в 1999 году, но в ожидании суда он жестоко убил сокамерника. Тогда преступник в качестве наказания мог выбрать один из трех видов казни – смертельная инъекция, электрический стул или расстрел.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме запросили смертную казнь для 68-летней создательницы финансовой пирамиды. Предпринимательницу Чыонг Ми Лан и ее сообщников обвинили в нанесении ущерба на 20 млрд долларов.

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